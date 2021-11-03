Предприниматели Приморья получили 222 льготных кредитов с начала года

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Предприниматели Приморского края получили 222 микрозайма на общую сумму более 218 млн рублей за 9 месяцев 2021 года. Наибольшей популярностью пользовались предложения по пониженной процентной ставке и микрозаймы для самозанятых, сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

"За 9 месяцев этого года Фонд развития Приморского края выдал микрозаймы на общую сумму более 218 млн рублей. Активно обращались компании из моногородов", - пояснили в пресс-службе.

Помощь предпринимателям региона оказывается в рамках программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края". Большой популярностью у предпринимателей пользуется заем с максимальной суммой 5 млн рублей со ставкой 1% годовых в первый год и 3% годовых во второй год пользования.

"В этом году мы впервые запустили направление микрозаймов для самозанятых. Самозанятые граждане могут получить микрозаем до 500 тыс. рублей на предпринимательские цели без залогов и сторонних поручителей. Процентная ставка по этой программе составила 3% годовых, а для самозанятых граждан в моногороде - 2% годовых, максимальный срок кредитования - три года", - пояснила директор Фонда развития Приморского края Елена Карионова, слова которой приводит пресс-служба.