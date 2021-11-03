Около 66% средств нацпроектов освоили в Кабардино-Балкарии за 9 месяцев 2021 года

НАЛЬЧИК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) за девять месяцев 2021 года освоили на 66% средства, выделенные на мероприятия национальных проектов. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Борис Рахаев.

В соответствии с утвержденными паспортами региональных проектов и заключенными для их реализации соглашениями в 2021 году в регионе должны быть достигнуты 128 целевых показателей, из которых на отчетную дату достигнуто 52. Достижение индикаторов будет обеспечено до конца года.

"В текущем году в КБР в рамках 10 национальных проектов реализуется 41 региональный проект, финансовое обеспечение предполагается 27 региональных проектов. По состоянию на 1 октября освоено 65,8% выделенных средств (5,4 млрд руб.), показатель превышает среднее значение по РФ (55,3%), СКФО (43,5%) и является вторым среди субъектов нашего региона", - рассказал Рахаев.

Он отметил, что наибольший процент достигнут по нацпроектам: "Цифровая экономика" (98,5%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (85,3%), "Международная кооперация и экспорт" (82,5%), "Экология" (72,2%), "Демография" (72,1%). "Реализация национальных проектов предусматривает существенное увеличение объемов капитального строительства. Так в 2021 году запланировано строительство (реконструкция, ремонт) более 90 объектов, на что предусмотрено 4,2 млрд руб., из которых уже законтрактовано 3,5 млрд руб. (82,8%), а кассовый расход составил 2,6 млрд руб. (64%)", - уточнил он.

Также до конца года в КБР благоустроят 124 дворовых территорий и общественных пространств, расселят более 13,1 тыс. кв. м. аварийного жилья, рекультивируют сухой пляж хвостохранилища Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината и территории, загрязненные при несанкционированном размещении отходов I-V классов опасности в г. п. Тырныауз, в эксплуатацию введут 86 объектов (45 уже сдано).

Общий объем финансирования нацпроектов в КБР в 2021 году составляет более 8,1 млрд руб., из которых средства федерального бюджета - 6,1 млрд руб. В 2020 году эти показатели были на уровне 8,1 млрд и 6,7 млрд рублей соответственно.

О нацпроектах

Ключевые цели 13 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации. Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны на период до 2024 года, однако впоследствии их продлили еще на 6 лет - до 2030 года.