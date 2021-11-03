Минфин с 9 ноября по 6 декабря направит на покупку валюты 518,2 млрд рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ с 9 ноября по 6 декабря 2021 года направит на покупку валюты 518,2 млрд рублей, то есть по 25,9 млрд рублей ежедневно, говорится в сообщении министерства.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 518,2 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 9 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25,9 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре 2021 года в размере 409,9 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам октября 2021 года составило 108,4 млрд рублей.

С 7 октября по 8 ноября 2021 года объем покупки валюты предполагался на уровне 317,6 млрд рублей, или по 15,1 млрд рублей в день. Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту в зависимости от того, находится ли фактическая цена нефти Urals выше или ниже базовой цены. В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2021 год установлена на уровне $43,3 за баррель.