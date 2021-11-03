Минск оценил упущенную выгоду гражданской авиации из-за санкций в $10 млн ежемесячно

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский оценивает упущенную выгоду гражданской авиации от западных санкций примерно на уровне $10 млн в месяц.

"Упущенная выгода состоит из некоторых элементов. Это связано и с облетом, и с потерей рынка, - сказал Сикорский журналистам в среду, уточнив, что упущенная выгода составляет "около $10 млн в месяц".

Сикорский сообщил, что Белоруссия намерена подать судебные иски в связи с экономическими потерями от западных санкций против ее авиаотрасли.

"Прямых санкций в отношении "Белавиа" и Национального аэропорта Минска в настоящее время нет. Вместе с тем убытки, которые связанны с необходимостью облета (территории отдельных стран - прим. ТАСС), а также упущенная выгода в рамках непродуманных действий наших европейских партнеров монитизируется. В соответствующее время соответствующие судебные иски будут поданы", - сказал он.

По его словам, существует запрет европейского агентства по безопасности на прием белорусских воздушных судов в Европе, а это противоречит Чикагской конвенции. "Нашим перевозчикам по национальному признаку запрещено обслуживание в европейских аэропортах, а европейским компаниям рекомендовано облетать территорию Белоруссии и не использовать ее воздушное пространство", - добавил Сикорский.

По словам Сикорского, запрет на лизинг американских самолетов для белорусской авиакомпании "Белавиа" может привести к тому, что Белоруссия перейдет на использование российских самолетов.

"Ну не будет американских самолетов, будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализовываются", - отметил он.

Глава департамента считает, что "этот вопрос становится реальным, потому что мы видим, что давление (санкции - прим. ТАСС) не прекращается и приобретает более изощренные формы". "Это будет вызов не только Беларуси, но и всему рынку авиационного лизинга", - сказал Сикорский.

Евросоюз после инцидента с самолетом Ryanair запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией союза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.