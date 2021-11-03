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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Путин пока не планирует контакты по теме ОПЕК+

Этими вопросами постоянно занимается профильный вице-премьер Александр Новак, отметили в Кремле

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует внутренние и зарубежные контакты по теме ОПЕК+, этими вопросами постоянно занимается профильный вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"В настоящий момент - нет. Вы знаете, что со своими коллегами по ОПЕК+ находится в постоянном контакте вице-премьер Новак, который и курирует у нас это направление работы", - указал представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, есть ли у Путина планы по телефонным переговорам с коллегами по ОПЕК + или внутрироссийским встречам по этой тематике на фоне происходящего на энергетических рынках.

При этом Новак находится в постоянном рабочем контакте с президентом, добавил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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