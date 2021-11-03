МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Mercury Retail Group планирует открыть около 50 тыс. магазинов "Красное & Белое" и "Бристоль" в России, сказал в ходе онлайн-конференции совладелец Mercury Retail Group Сергей Кациев.

"Мы для себя видим, что мы можем открыть до 50 тыс. магазинов "Бристоль" и "Красное & Белое" в России, даже чуть больше", - сказал Кациев.

Он добавил, что в этом году компания откроет уже больше 2 тыс. магазинов, а в 2022 году - 2,5 тыс. магазинов.

По его словам, окупаемость магазина - менее 10 месяцев. В то же время в 2021 году будет закрыто 40-45 магазинов.

Компания Mercury Retail Group образована в результате слияния в 2019 году розничных сетей "Дикси", "Красное & Белое" и "Бристоль". В результате объединения появился третий по обороту розничный ретейлер в России. В июле 2021 года ретейлер "Магнит" приобрел у Mercury Retail Group Limited 100% акций Dixy Holding Limited и присоединил 2 477 принадлежащих ей магазинов за 87,6 млрд рублей.