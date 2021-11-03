Власти Хабаровского края окажут поддержку бизнесу, пострадавшему из-за введения локдауна

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края в ноябре окажут поддержку бизнесу, пострадавшему от введения на территории региона локдауна, в том числе предоставят возможность получить льготные кредиты и выплатят субсидии за сохранение рабочих мест. Об этом в среду сообщил журналистам министр экономического развития края Виктор Калашников.

"[Региональные власти окажут] ряд мер поддержки первоочередных, а именно - выплата субсидии компаниям, которые относятся к списку пострадавших отраслей, всего таких отраслей определено постановлением правительства Российской Федерации 21. И в отношении таких компаний действует механизм субсидирования. [Глава региона] Михаил Владимирович [Дегтярев] дал задание, <…> чтобы уже в ноябре такие выплаты компании стали получать. Размер выплаты - один МРОТ (минимальный размер оплаты труда - прим. ТАСС) на одного работника для компаний, которые включены в реестр малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 июля 2021 года", - сказал Калашников, напомнив, что размер МРОТ в регионе составляет 12 792 рубля.

Еще одной мерой поддержки станет предоставление предпринимателям из категории пострадавших отраслей возможности получить льготный кредит на 1,5 года под 3% годовых. При этом бизнес обязан сохранить не менее 90% сотрудников. "Полгода компания, которая получит такой кредит, ничего не будет выплачивать, а год погашаться кредит будет равными долями", - разъяснил министр, отметив, что сейчас ведется проработка и других инструментов, которые позволят поддержать бизнес.

Ранее в ходе заседания оперштаба было принято решение о закрытии с 4 по 12 ноября в крупных городах и Хабаровском районе торговых центров непродовольственных товаров, развлекательных, культурных объектов. Предприятия косметических и бытовых услуг, заведения общепита будут работать также только навынос и на доставку, алкомаркеты закроют.

С 4 ноября QR-код вакцинированного или переболевшего нужно будет предъявлять для посещения спа-салонов, косметических салонов, парикмахерских. С 7 ноября это правило станет обязательным для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Хабаровского края

С начала пандемии в Хабаровском крае выявлено 95 011 случаев заражения коронавирусом, 437 - за последние сутки. Всего на лечении находятся 6 988 человек, в том числе 2 179 стационарно, 4 809 - амбулаторно. Привиты от коронавирусной инфекции 388 286 жителей края, полностью завершили вакцинацию 358 368 человек.