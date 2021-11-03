Минпромторг может ввести санкции за нарушение квот на закупку отечественных товаров

ЗАТО РАДУЖНЫЙ /Владимирская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Санкции за невыполнение требований постановления правительства РФ о минимальной доле закупок товаров российского производства могут быть введены по итогам 2021 года. Об этом сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в ходе рабочей поездки во Владимирскую область в среду.

"Работа ведется в нормативном плане, в законодательном. <…> Где-то приходится более суровые административные меры принимать. Пока за невыполнение квот никаких санкций нет в отношении руководителей предприятий, но мы вполне можем вернуться к рассмотрению этого вопроса, со временем, подведя итоги этого года, поняв статистику и проанализировав по отраслям, что у нас происходит", - сказал Шпак.

Как отметил замминистра, введение квот на закупку отечественных товаров уже положительно повлияло на загрузку предприятий.

"По некоторым отраслям мы видим, какой они дают эффект, в частности, в радиоэлектронной промышленности, которую в Минпроме я курирую, мы совершенно точно по ряду направлений видим рост, рост существенный. Пока подводить итоги года рано, но то, что мы слышим от наших предприятий, говорит о возрастающей загрузке их производственных мощностей", - добавил представитель министерства.

Ранее власти утвердили квоты на закупки ряда видов отечественных товаров государственными заказчиками и госкомпаниями, которые начали действовать с 2021 года. Правительство утвердило перечень товаров и размер квот по ним в области радиоэлектроники, медицинской техники и оборудования, легкой промышленности и др.