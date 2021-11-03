Белоруссия продлила запрет на ввоз продукции Skoda и других западных компаний

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Белоруссии приняло решение продлить запрет на ввоз и реализацию в стране продукции группы компаний Skoda Auto и ряда других зарубежных компаний стран, которые ранее ввели санкционные меры в отношении белорусских юридических и физических лиц. Это предусмотрено постановлением Совета министров республики № 622, принятом 2 ноября.

Документом продлевает действие постановления правительства № 240 от 23 апреля нынешнего года. Тогда в перечень запрещенных товаров были внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (владеет в том числе торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast).

Действие апрельского постановления заканчивалось 4 ноября. Новое постановление вступит в силу после официального опубликования.