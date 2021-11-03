Посол Украины: поддержка "Северного потока - 2" правительством ФРГ стала шоком для Киева

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Решение о поддержке газопровода "Северный поток - 2", которое в последний день работы под руководством Ангелы Меркель приняло правительство ФРГ, стало шоком для Украины. Такое мнение выразил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Сам "Северный поток - 2" остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий", - заявил он в опубликованном в среду интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland. При этом Мельник подчеркнул, что власти Украины "были шокированы тем, что именно в последний рабочий день старого состава федерального правительства министерство экономики и энергетики сделало заявление об отсутствии возражений в отношении "Северного потока - 2".

Кроме того, дипломат считает, что, не пригласив Украину к процессу обсуждения проекта "Северного потока - 2", Германия нарушила обязательства по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной. "Вот почему наша газовая компания "Нафтогаз" теперь также запросила о присоединении в срочном порядке к процессу сертификации Федерального сетевого агентства, чтобы доказать одно: этот трубопровод чрезвычайно опасен, он противоречит законам ЕС и, следовательно, никогда не должен войти в эксплуатацию, точка", - подытожил Мельник.

Он также полагает, что запуск "Северного потока - 2" нанесет серьезный удар по экономике Украины. "Северный поток - 2", возможно, является самой большой геополитической ошибкой уходящего правительства [ФРГ], которую будущей коалиции придется исправить, чтобы вернуть утраченное доверие", - заключил посол Украины в Германии.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".