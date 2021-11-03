На Кубани завершили посевную кампанию озимых культур

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Аграрии в Краснодарском крае завершили сев озимых культур, площадь под урожай 2022 года составляет порядка 1,8 млн га, что соответствует уровню 2021 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края в среду.

"Под урожай 2022 года на Кубани отвели порядка 1,8 млн га. Из них озимую пшеницу засеяли на площади более 1,6 млн га, ячмень - 179 тыс. га, рапс - 65,3 тыс. га, тритикале (гибрид ржи и пшеницы) - 1,3 тыс. га.", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, площадь соответствует уровню прошлого года.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, под урожай 2022 года засеяны 417 тыс. тонн семян отечественной селекции.

"В последние годы продолжается тенденция приобретения отечественных сельхозмашин, которые произведены по самым высоким мировым стандартам. Ежегодно на покупку такой техники кубанские аграрии направляют более 12 млрд рублей", - приводит пресс-служба администрации слова главы региона.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Краснодарском крае обновлен исторический рекорд - собраны 15,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса, из которых пшеницы - 10,6 млн тонн, а 90% зерна - продовольственного класса.

Краснодарский край является основным аграрным регионом РФ, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. Кроме того, Кубань - основной экспортер зерна, основной вид экспортируемой продукции - пшеница.