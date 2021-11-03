Цены на авиакеросин, летний и зимний дизель на бирже вновь обновили максимумы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Биржевые цены на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин), а также на летнее и зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в среду вновь обновили рекордные значения. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена летнего дизеля обновляет рекорд второй день подряд. За день она выросла на 0,4%, до 52,68 тыс. рублей за тонну. Зимний дизель подорожал на 0,8%, до 59,44 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд стоимости этого вида топлива был зафиксирован 29 октября (59,05 тыс. рублей за тонну). Межсезонный дизель вырос в цене на 0,5%, до 53,9 тыс. рублей за тонну.

Стоимость авиакеросина увеличилась за день на 0,7%, до 58,25 тыс. рублей за тонну, и обновила рекорд, установленный 1 ноября (58,22 тыс. рублей за тонну). При этом цена топочного мазута снизилась на 0,3%, до 26,53 тыс. рублей за тонну, а сжиженных углеводородных газов (СУГ) - на 0,1%, до 38,06 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подорожал за день на 0,4%, до 53,79 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - на 1%, до 55,23 тыс. рублей за тонну.