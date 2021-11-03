"Укртрансгаз" заявил, что отбор газа из хранилищ на Украине вырос в октябре в 3,5 раза

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Отбор природного газа из подземных хранилищ (ПХГ) Украины в октябре 2021 года составил 700 млн куб. м, что в 3,5 раза больше, чем в октябре 2020 года. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении компании - оператора ПХГ "Укртрансгаз".

"В течение октября текущего года из украинских ПХГ было физически отобрано 0,7 млрд куб. м газа. Этот показатель в 3,5 раза выше прошлогоднего", - указывается в сообщении.

Компания пояснила это двумя причинами. Первая - сезон отбора газа в этом году начался на две недели раньше, чем в 2020 году. Вторая заключается в том, что компании-нерезиденты "реэкспортировали часть своих запасов с целью дальнейшей реализации на газовом рынке ЕС в период пиковых цен на газ".

По состоянию на 1 ноября в ПХГ страны находилось 18 млрд куб. м газа, что на 36% меньше, чем на 1 ноября 2020 года. При этом иностранные трейдеры хранили на Украине в режиме "таможенный склад" 2 млрд куб. м газа, что в 5 раз меньше, чем в прошлом году.