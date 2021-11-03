"Кинопоиск" сменит логотип и визуальный стиль

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сервис "Кинопоиск" обновил визуальный стиль накануне 18-летия и представил новый логотип, который служит метафорой объединения людей. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

"За последние несколько лет сервис сильно изменился: сегодня это и самая крупная русскоязычная энциклопедия о кино, и редакционное медиа, и кинокомпания, которая продюсирует сериалы и фильмы, и популярный видеостриминг. Новый визуальный стиль отражает эти изменения и создает платформу для единых коммуникаций", - рассказали в пресс-службе.

Логотип стал метафорой объединения людей, которых притягивает сила историй, сервис также будет использовать новый шрифт, акцентные цвета и другие элементы, которые разнообразят визуальный язык сервиса.

"Бренд "Кинопоиска" сейчас одновременно "живет" на телефонах, в Smart TV, вебе, социальных сетях, выпускает собственный контент - оригинальные сериалы и фильмы, подкасты, YouTube-шоу. Старый визуальный стиль не учитывал всего этого многообразия, поэтому мы разработали новый. Он выглядит ярко и современно, хорошо работает как в визуально агрессивной среде, так и совместно с контентными брендами. Теперь "Кинопоиск" будет легко узнать и на экране кинотеатра, и на пульте телевизора", - подчеркнул арт-директор медиасервисов "Яндекса" Мердан Агаев, которого процитировали в пресс-службе.

Как уточнили в сервисе, на сайте, в приложениях для телефонов и телевизоров вскоре появится новый логотип, изменятся иконки приложений. Все изменения коснутся только визуального стиля.

Сайт "Кинопоиск" существует с 2003 года, в ноябре исполняется 18 лет с момента его создания.