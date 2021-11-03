ЦБ опубликовал дорожную карту целей устойчивого развития и обязательства по климату

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Регулятор определил свои обязательства по климату, опубликовав дорожную карту ключевых тактических целей в области устойчивого развития, следует из сообщения Банка России.

"Регулятор публикует дорожную карту ключевых тактических целей в области устойчивого развития, что демонстрирует его приверженность выработке четкой стратегии и ускоренное принятие мер в этой сфере. Данная публикация свидетельствует также о поддержке Банком России коллективной декларации членов Сообщества центральных банков и надзорных органов по повышению экологичности финансовой системы (NGFS)", - отмечает ЦБ.

Также сообщается, что публикация Банком России "индивидуального обязательства в части климата" будет способствовать укреплению на международном уровне репутации Центрального банка РФ как регулятора, вовлеченного в управление климатическими рисками.

Регулятор в числе основных целей на ближайшие три года поставил участие в развитии необходимой инфраструктуры на рынке и создание инструментов финансирования устойчивого развития, способствование внедрению в публичных компаниях практик корпоративного управления, необходимых для ESG-трансформации бизнеса и повышения прозрачности их деятельности. Цели определены исходя из проекта Стратегии развития финансового рынка до 2030 года и проекта Основных направлений развития финансового рынка на 2022 год и период 2023 и 2024 годов.

Банк России считает важным на постоянной основе проводить стресс-тестирование потенциального влияния климатических рисков, совершенствуя его методологию. В числе приоритетных задач указывается формирование предложений пруденциального регулирования и надзора для учета финансовыми организациями ESG-рисков, а также оценка возможности использования инфраструктуры российского финансового рынка для эмиссии и обращения углеродных единиц.

Важным направлением деятельности станет внедрение Банком России принципов устойчивого развития в свою операционную деятельность. На период 2021-2024 годы запланирована разработка политики в области устойчивого развития, внедрение и реализация программ в соответствии с экологическими и социальными целями устойчивого развития ООН.