На COP26 объявили о масштабной инициативе финансовых компаний по защите климата

ГЛАЗГО, 3 ноября /ТАСС/. Более 450 финансовых компаний из 45 стран мира стали участницами новой инициативы, направленной на защиту климата и получившей название Финансовый альянс Глазго за углеродную нейтральность (GFANZ). Об этом было объявлено в среду на проходящей в крупнейшем городе Шотландии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Участниками новой инициативы под сопредседательством бывшего главы банка Англии, а ныне специального посланника ООН по климату и финансам Марка Карни стали банки, страховые, аудиторские компании, пенсионные фонды, рейтинговые агентства и фондовые биржи. Их совокупные активы составляют $130 трлн. По оценкам телеканала Sky News, это составляет около 40% мирового объема активов.

Все они на добровольной основе взяли на себя обязательство достичь "амбициозных, основанных на научных знаниях целей, в том числе сократить выбросы парниковых газов до нулевого нетто-показателя к 2050 году как самое позднее". При этом уже к концу текущего десятилетия выбросы планируется сократить на 50%.

Компании, которые присоединились к новой инициативе, должны будут на регулярной основе отчитываться о развитии ими зеленой повестки дня. "Инвесторы должны обладать такой же ясностью и уверенностью относительного воздействия климата на их инвестиции, как в случае с традиционными финансовыми показателями прибыли и убытков", - сказал, выступая на COP26 в среду, министр финансов Великобритании Риши Сунак. Он добавил, что "вся глобальная финансовая система будет перестроена под углеродную нейтральность". В рамках этого процесса, сообщил глава Минфина, будут введены требования обязательного раскрытия сведений об устойчивом развитии, введены суверенные зеленые облигации, более жесткие глобальные стандарты отчетности и соответствующий надзор за климатическими рисками.

COP26 проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. Стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация итоговых документов COP26.