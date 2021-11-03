Кабмин временно ограничит вывоз удобрений, чтобы избежать роста цен на продукты

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство на полгода вводит ограничения на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений, чтобы не допустить подорожания продуктов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.

"Чтобы не допустить дефицита [удобрений] на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничение на вывоз азотных и сложных, содержащих азот удобрений", - сказал он.

Премьер уточнил, что для азотных удобрений ограничения установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных - не более 5,35 млн тонн.

"Для этого необходимо принять постановление правительства, а также урегулировать процедуры, связанные с таможенным оформлением. Полномочиями по распределению объемов между экспортерами будет наделено Министерство промышленности и торговли. Эта работа должна вестись совместно с Министерством сельского хозяйства", - указал Мишустин, отметив, что ранее эта тема обсуждалась с представителями бизнеса.

По словам главы правительства, рост цен на природный газ уже вызвал негативные последствия на мировых рынках, что может отразиться и на России. Чтобы избежать этого, кабмин по поручению президента РФ Владимира Путина принял ряд мер. "В структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает цена газа. С ее ростом они [удобрения] неизбежно дорожают. За рубежом профильные предприятия уже даже закрываются", - сказал Мишустин.