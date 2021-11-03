На Ставрополье около 70 агрофирм приобрели сельхозтехнику благодаря льготным кредитам

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Льготное кредитование позвонило в 2021 году около 70 аграрным фирмам на Ставрополье купить более 200 единиц сельскохозяйственной техники. Государственная поддержка составила свыше 24 млн рублей, сообщили в среду журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"В 2021 году в программе льготного инвестиционного кредитования на приобретение сельхозтехники приняло участие 69 предприятий АПК региона из 24 округов. Сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства края закупили 212 единиц тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники и оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что государственная поддержка составила более 24 млн рублей. Больше остальных льготными кредитами на приобретение сельхозтехники в этом году воспользовались аграрии Новоалександровского, Ипатовского и Красногвардейского округов.

"Приобретение сельхозтехники - достаточно затратное мероприятие в структуре расходов любого предприятия, поэтому многие аграрии покупают новые машины благодаря системе лизинга и мерам государственной поддержки. Что касается последней, то он а заключается в компенсации государством банку недополученных доходов: ставропольские сельхозпроизводители получают льготные кредиты на приобретение техники по ставке до 5% годовых", - отметил и. о. министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, за последние три года благодаря программе льготного инвестиционного кредитования аграрии края приобрели 758 единиц техники на сумму 6,8 млрд рублей, из которых господдержка составила 107,6 млн рублей. В целом по краю за 2018-2021 годы сельхозтоваропроизводители приобрели 10 457 единиц техники на сумму 25,7 млрд рублей, и половину из них - с использованием государственных программ.