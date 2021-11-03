"Алроса" продала бриллиантов общей массой выше 1,4 тыс. карат почти на $13 млн

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" на аукционе продала бриллиантов общей массой свыше 1,4 тыс. карат почти на $13 млн, сообщила компания.

"Алроса" успешно провела пятый в этом году бриллиантовый аукцион, реализовав 98% выставленных на торги бриллиантов общей массой свыше 1,4 тыс. карат почти на $13 млн", - говорится в сообщении.

В рамках аукциона в сентябре - октябре состоялись показы бриллиантов в Дубае, США и Израиле. В аукционе участвовали более 150 компаний из США, Израиля, ОАЭ, Индии, Бельгии, Гонконга, Японии и России. Кроме того, несколько лотов приобрели физические лица - клиенты Alrosa Diamond Exclusive - программы, ориентированной на инвестиционные бриллианты.

"Со следующего года мы намерены увеличивать количество бриллиантовых аукционов, - сказал директор филиала компании "Бриллианты Алроса" Павел Винихин, слова которого приводятся в сообщении. - Отчасти этому будет способствовать и планируемый переезд нью-йоркского офиса "Алросы" в конце этого года в новое здание, более удобное для проведения показов".

За январь - сентябрь 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" составили $3,27 млрд, в том числе алмазного сырья - $3,13 млрд, бриллиантов - $140 млн.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится 34% акций компании.