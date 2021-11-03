Акции компаний "Акрон" и "Фосагро" упали на фоне ограничений на вывоз удобрений

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций компаний, производящих удобрения, "Акрон" и Фосагро" в ходе торгов на Московской бирже снижаются на 3% - до 9 340 рублей за бумагу и на 4% - до 5 450 рублей за бумагу соответственно, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:32 мск. Акции падают на фоне введения правительством РФ ограничений на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений сроком на полгода во избежание роста цен на продукты.

К 16:37 мск акции компаний продолжали незначительно снижаться. Так, акции компании "Акрон" снижались на 4% - до 9 244 рублей за бумагу, акции "Фосагро" снижались на 4% - до 5 447 рублей за бумагу.

Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что правительство на полгода вводит ограничения на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений, чтобы не допустить подорожания продуктов. Премьер уточнил, что для азотных удобрений ограничения установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных - не более 5,35 млн тонн.