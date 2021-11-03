Бизнес-омбудсмен предложил ускорить запуск КоАП и пересмотреть размеры штрафов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов в ходе совещания у министра юстиции Константина Чуйченко предложил ускорить введение нового КоАПа (Кодекс РФ об административных правонарушениях) и пересмотреть размеры штрафов. Так, штраф за таможенные правонарушения в новой редакции может составлять 200% рыночной стоимости товара, говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в России.

"Считаем, что нужно переходить к финальной стадии, иначе многочисленные круги согласований просто убьют идею. Мы поддерживаем предложенную Минюстом дорожную карту, однако настаиваем на том, что проект КоАП все еще носит неустраненные недостатки. В частности, предложенные размеры штрафов кажутся несоразмерно большими", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на слова бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

По словам Титова, пересмотру размеров штрафов препятствовал подход, "согласно которому при наличии возражений со стороны госорганов сохраняются действующие размеры".

"Кроме того, по предложениям госорганов введены новые составы с произвольно, на взгляд бизнеса, установленными штрафами. Речь идет, к примеру, о таможенных правонарушениях, штраф за которые может достигать 200% рыночной стоимости товара (плюс его конфискация)", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что несоразмерно большие штрафы есть за "непредоставление или несвоевременное предоставление первичных статистических данных на юрлиц". Так, за эти предлагается накладывать штраф до 150 тыс. рублей.

Помимо этого, нарушение законодательства в области персональных данных при определенных условиях может стоить нарушителю до 18 млн рублей. А нарушение санитарно-эпидемиологических требований к размещению и обработке отходов производства и потребления - до 500 тыс. рублей для индивидуального предпринимателя, до 1 млн рублей для юрлица.