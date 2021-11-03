Госдеп заявил, что США делают все возможное для решения проблемы с цепочками поставок

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы проблема, касающаяся перебоев в функционировании цепочек поставок в мире, была решена как можно быстрее. Об этом в среду сообщил представитель высокого ранга Бюро по вопросам экономики и бизнеса Госдепартамента Мэтт Мюррей в ходе телефонного брифинга, посвященного итогам саммита лидеров Группы двадцати (G20) в Риме.

"Мы очень сфокусированы на том, чтобы взять ситуацию под контроль как внутри правительства [США], так и в сотрудничестве с частным сектором, и делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию с перебоями как можно скорее", - сказал он.

Мюррей добавил, что в ходе саммита G20 президент США Джо Байден также поднимал этот вопрос в беседах с мировыми лидерами. Кроме того, продолжил представитель Госдепа, американские посольства, в частности, в Азии, сейчас усиленно работают над разрешением ситуации.

Американские официальные лица в последние недели заостряют внимание на проблемах, связанных с перебоями в цепях поставок некоторых товаров. Одной из причин этого стали санитарные ограничения, введенные ранее из-за пандемии нового коронавируса. Имели место, в частности, серьезные задержки при разгрузке судов в портах на Западном побережье США.