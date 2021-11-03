Фитнес-бизнес в Москве из-за нерабочих дней может потерять до 2 млрд рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Потери московской индустрии фитнеса из-за объявленных на фоне заболеваемости коронавирусом нерабочих дней могут составить порядка 1,8-2 млрд рублей. Об этом в среду ТАСС сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Татьяна Минеева.

С 28 октября по 7 ноября в столице объявлены нерабочие дни. На это время приостановлена работа ряда отраслей. Исключение - организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, а также предприятия непрерывного цикла. Как уточнил 3 ноября мэр Москвы Сергей Собянин, стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице позволяет не продлевать режим нерабочих дней.

"Ожидается, что индустрия фитнеса в Москве потеряет около 1,8-2 млрд рублей, по России - 4-4,5 млрд [рублей]. Сферы общественного питания, где есть доставка и возможность работы навынос, могут выйти на цифру до 30-40% от выручки. По бьюти-индустрии - потеря выручки только одного салона за неделю составит порядка 350-600 тыс. рублей. Индустрия продажи цветов может потерять 1 млрд рублей в нерабочую неделю. Арендные доходы торговых центров за неделю могут упасть более чем на 30%, обороты ТЦ и так отстают от докризисных уровней на 20-25%", - сказала Минеева.

В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассчитывает, что в столице удастся избежать новых нерабочих дней, чтобы бизнес "вдохнул полной грудью". "Я приветствую решение московских властей не продлевать "локдаун". Его возобновление означало бы "обратный отсчет" для жизни множества столичных предпринимателей. Каждый рубль потери - это большой удар по бизнесу. Мы очень рассчитываем, что впредь мэрии удастся избежать новых нерабочих дней", - сказал ТАСС Титов.

По его словам, у людей накопился большой запас желания вернуться к прежней жизни. "Это движение вперед, восстановление выручки и рабочих мест", - заключил собеседник агентства.

Потери около 25% выручки

За период нерабочих дней в Москве предприятия, на которые распространились ограничения, могут потерять "около четверти выручки", сказал ТАСС член московского штаба Общероссийского народного фронта, зампред Партии роста Сергей Демин.

"Сложнее всего в этот раз пришлось предприятиям бьюти-индустрии, спортклубам, компаниям из сферы образования и развлечений. Нерабочая неделя лишила их около 20-25% заработка. Общепит, все виды розничной торговли приспособились к интернет-сделкам, поэтому понесли значительно меньшие убытки", - отметил он.

Демин считает, что до конца года всем пострадавшим предприятиям "удастся наверстать упущенное". "Тем более что впереди период новогодней активности потребителей. Главное, чтобы граждане, покупатели и сотрудники предприятий безукоризненно соблюдали меры безопасности. В противном случае локдаун может повториться, и нам снова придется считать потери", - добавил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии. Решение было принято, чтобы остановить рост заболеваемости ковидом.