Росприроднадзор выявил 40 нарушений в ходе внеплановой проверки ТЭЦ в Воркуте

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Росприроднадзор внепланово проверил Воркутинскую ТЭЦ-1 и Воркутинскую ТЭЦ-2 (входят в "Т Плюс"). Ведомство выявило 40 нарушений, в том числе отсутствие разрешения на выбросы загрязняющих веществ, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Instagram.

"Провели внеплановую проверку воркутинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Обследовали территории и отобрали пробы, в том числе промышленных выбросов. Обнаружили 40 нарушений", - написала она.

Росприроднадзор зафиксировал отсутствие разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу у электростанций, а также несоответствие нормативным документам паспортов газоочистных установок (ГОУ). "Сами ГОУ значительно не дотягивают до проектных решений по уровню очистки. Сточные воды выливаются прямо на грунт в границах водоохранной зоны реки Воркуты", - добавила Радионова.

Кроме того, компания "Воркутинские ТЭЦ", являющаяся собственником станций, не в полном объеме производит плату за негативное воздействие на окружающую среду. "Предприятие игнорирует требования водоохранной зоны и нормативы ПДК для сточных вод", - указала глава Росприроднадзора.

В свою очередь в пресс-службе "Т Плюс" заявили ТАСС, что внеплановая проверка Росприроднадзора проводилась в период пуско-наладочных работ нового газового оборудования Воркутинской ТЭЦ-2, в сентябре - октябре 2021 года. "Выводы, сделанные по ее результатам, находятся на рассмотрении компании. Сейчас "Т Плюс" ждет завершения газификации станции. На этапе пуско-наладочных работ подтверждено снижение выбросов за счет перехода на новое топливо, показатели по ним соответствуют всем нормативным параметрам", - отметили в компании.