Россельхознадзор обнаружил в октябре 170 фантомных площадок с помощью системы "Меркурий"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор обнаружил в октябре 170 фантомных площадок с помощью системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Об этом говорится в сообщении организации.

"В октябре 2021 года территориальными управлениями службы по всей России выявлено 173 несуществующих предприятия", - отмечается в сообщении.

Всего в ходе анализа данных системы "Меркурий" по состоянию на 3 ноября с начала 2021 года выявил 2 580 предприятий-фантомов. Из них 526 несуществующих производственных организаций и 2 054 компании, осуществляющие торговлю и хранение продукции. Больше всего несуществующих площадок обнаружило Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям - 310. Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю зафиксировало 153 предприятия-фантома, Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия - 152.

Фантомные предприятия - хозяйствующие субъекты, на которых только по документам производится и хранится продукция. Они используются недобросовестными организациями, предпринимателями для незаконного ввода в оборот различной продукции, которая может иметь неизвестное происхождение, быть неподтвержденного качества и безопасности.