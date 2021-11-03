Эксперты ожидают роста цен на автомобили в России до конца года на уровне 4-5%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Стоимость большинства моделей автомобилей в РФ увеличится на 4-5% до конца года, следует из исследования Банкавто (цифровая платформа РГС банка). По мнению экспертов, рост цен на авто, который наблюдался в течение девяти месяцев 2021 года, продолжится до конца года. Основными драйверами роста являются повышенный спрос и дефицит автомобилей.

"Рост цен не прекращался в течение всех девяти месяцев, и он продолжится до конца года. Прайс-листы в формате рекомендуемых розничных цен на большинство моделей еще подрастут до конца года в пределах 4-5%", - говорится в исследовании.

Участники рынка не ожидают улучшения ситуации с обеспечением складов новыми машинами до второго полугодия 2022 г. "Проблемы авторетейла, вызванные, прежде всего, нехваткой высокотехнологичных электронных компонентов, по-прежнему не решены и, по прогнозам, останутся на повестке дня и в 2023 году", - отмечается в исследовании.

Цены на авто

По результатам трех кварталов 2021 года цены на автомобили с пробегом в РФ росли значительно быстрее, чем прайс-листы по новым машинам при противоположной тенденции последних лет, указали эксперты Банкавто.

Так, среди популярных кроссоверов возрастом до трех лет более всего подорожали BMW X5, средняя цена авто этой модели составила 7,5 млн рублей (рост на 39% за год). Средняя цена на Lexus RX составила 4,5 млн рублей(+35%). Renault Duster подорожал на 33,3%, средняя цена которого за девять месяцев текущего года составила 1,3 млн рублей.

В Банкавто также проанализировали динамику средних цен на наиболее востребованные модели машин в самых популярных в России классах автомобилей.

Так, по итогам трех кварталов 2021 г. в В-классе более всего на рынке выросла средняя цена на Volkswagen Polo, достигнув 1,19 млн рублей (+27% за год), далее идут Lada Vesta (1 млн рублей, рост на 14,1%), Hyundai Solaris (1,05 млн рублей, рост на 13%), Lada Granta - (673 тыс. рублей, рост на 11,1%) и Kia Rio (1,07 млн рублей, рост на 10,3%).

В сегменте SUV B-класса более всего подорожал Renault Duster, средняя цена которого по итогам трех кварталов составила 1,33 млн рублей (+25% за год). Следом идут Hyundai Creta (1,45 млн рублей, рост на 15%) и Kia Seltos (1,66 млн рублей, рост на 11%).