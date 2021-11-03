МЭР разработало экспериментальный режим беспилотной аэродоставки почты

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития разработало проект постановления правительства, предполагающий установление на территории Чукотского автономного округа, Камчатского края, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа трехлетнего экспериментального правового режима (ЭПР) по аэродоставке "Почтой России" посылок при помощи беспилотников. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"В рамках экспериментального правового режима планируется обеспечить условия для выполнения функциональных сервисов, выполняемых с применением БВС [беспилотное воздушное судно] с максимальной взлетной массой более 30 кг, по следующим наиболее востребованным и активно развивающимся направлениям: доставка почты и/или грузов; аэрофотосъемочные работы", - говорится в документе.

В Минэкономразвития рассчитывают, что создание нового вида транспортного сервиса позволит ускорить доставку в удаленные и труднодоступные территории на экспериментальной маршрутной сети, а также сделает такую доставку коммерчески привлекательной.

Проведение аэрофотосъемки при помощи беспилотников также крайне востребовано, отмечается в проекте постановления. "Преимущества, связанные с оперативностью и высокой точностью получаемых данных, высоко ценятся при выполнении таких работ, как обследование трубопроводов, линий электропередачи и других инфраструктурных объектов. Использование крупногабаритных БВС расширит возможности по предоставлению такого типа сервисов за счет повышения автономности БАС [беспилотная авиационная система], а также одновременного решения широкого круга задач", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что "Почта России" планирует запустить экспериментальную сеть по беспилотной аэродоставке грузов, включающую 48 маршрутов в четырех регионах - Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе. Компания планирует начать тестирование беспилотных авиационных систем до конца года. Вместе с запуском в 2022 году нового авиационного отделения это обеспечит оперативную доставку почты в населенные пункты регионов, с которыми нет регулярного транспортного сообщения.