Частные детсады и секции в Москве могут потерять до 50% выручки из-за нерабочих дней

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сектора частного образования в среднем потеряет до 50% от месячной выручки в период введенных в Москве нерабочих дней. Об этом сообщил в среду ТАСС общественный омбудсмен в сфере образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей РФ Амет Володарский.

"Дошкольное образование, присмотр и уход, дополнительное образование и спортивные секции несут максимальные потери [из-за объявления нерабочих дней в Москве]. Это связано с тем, что большинство этих организаций принимают помесячную оплату за свою работу. При сохранении зарплаты всем своим сотрудникам и отсутствии господдержки на период нерабочей недели для них данные потери ощутимы. В среднем в этих секторах частного образования потери составляют до 50% от месячного дохода", - сказал он.

Школы в более выигрышной ситуации, так как нерабочие дни совпали с каникулярным временем, отметил Володарский. "Вузы ушли на дистанционную, уже налаженную форму обучения. Однако финансовые потери в вузах могут быть связанны с сохранением зарплаты работникам, ведущим обучения по программам, выходящим за рамки ФГОС", - добавил омбудсмен.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве позволяет не продлевать режим нерабочих дней, который введен с 28 октября по 7 ноября.