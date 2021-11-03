В России кредитование сезонных полевых работ увеличилось на 22%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Кредитование сезонных полевых работ в РФ в 2021 году увеличилось на 22% и на 27 октября составило 650,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"На 27 октября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 650,3 млрд рублей, что на 22% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении.

В частности, Россельхозбанк выдал 467,9 млрд рублей, Сбербанк - 182,4 млрд рублей.

За аналогичный период 2020 года кредитование предприятий АПК на проведение сезонных полевых работ составило 533 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 388,4 млрд рублей, Сбербанка - 144,6 млрд рублей.