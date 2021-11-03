В Молдавии заявили, что не будут оплачивать долг Приднестровья "Газпрому"

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Молдавия не будет оплачивать долг непризнанного Приднестровья "Газпрому", вопрос его возвращения может быть решен только в международном суде. Об этом заявила в среду премьер Молдавии Наталья Гаврилица в интервью румынскому телеканалу PRO TV .

"Этот долг, который образовался, в том числе в результате решений "Газпрома", и всем понятно, что его не может оплачивать ни правительство Молдавии, ни компания "Молдовагаз". Этот вопрос может быть решен только в международном арбитражном суде", - подчеркнула Гаврилица, отметив, что, по данным Кишинева, приднестровский долг составляет $7,5 млрд. По ее словам, Приднестровье потребляет больший объем газа, чем Молдавия, используя его для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС, которая снабжает республику электроэнергией.

"Мы платим за эту электроэнергию, но эти деньги используются по усмотрению администрации Приднестровья, но не оплачивается полученный газ", - пояснила она.

Глава кабинета Молдавии рассказала, что вопрос долга Приднестровья не обсуждался в ходе прошедших на прошлой неделе переговоров правительственной делегации Молдавии с "Газпромом". "В ходе переговоров мы четко заявили, что готовы обсуждать только долги правого берега. Договорились провести аудит нашего долга, чтобы потом вернуться к вопросу погашения", - сказала Гаврилица.

Политические вопросы

Гаврилица заявила, что правительство Молдавии в ходе переговоров с "Газпромом" не обсуждало политические вопросы, сосредоточившись на коммерческих.

"Переговоры по газовому контракту еще никогда не были столь прозрачными для общественности. Мы сразу сказали, что намерены вести переговоры только в экономической, коммерческой плоскости. Я бы не хотела говорить о политических условиях, которые появились в переговорном процессе, так как мы преодолели это, и все об этом знают", - сказала Гаврилица. По ее словам, сразу же после переговоров правительство опубликовало подписанные по их итогам документы.

Премьер отметила, что по новому контракту с "Газпромом" Молдавия будет покупать российский газ "по выгодной цене, особенно на фоне цен на международном рынке, которые сошли с ума". Вместе с тем она уточнила, что формула расчетов цены за по контракту с "Газпромом" не будет обнародована. "Что касается самого контракта, то это коммерческий контракт между "Молдовагаз" и "Газпромом", он является коммерческой тайной", - пояснила Гаврилица.

Молдавия и "Газпром" согласовали в пятницу вечером продление контракта на поставку топлива на пять лет, после чего подача российского газа в республику была возобновлена в полном объеме. Прежний контракт истек 30 сентября, после чего республика покупала газ по продленному на месяц временному контракту по цене $790 за 1 тыс. куб. м. По словам главы молдавской делегации на переговорах, вице-премьера Андрея Спыну, новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. В прошлом году страна импортировала газ в среднем за $148. Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 2,9 млрд куб. м (1,6 млрд приходится на Приднестровье). Это в среднем 8 млн куб. м в день без учета растущего потребления в зимний период.