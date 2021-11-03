"Росатом" планирует построить в Венгрии Центр ядерной науки и технологий

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" планирует построить Центр ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) в Венгрии, что обеспечит стране лидирующую роль в Центральной Европе в области мирного атома. Об этом сообщил вице-президент компании "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом") Александр Мертен, который является директором проекта по сооружению АЭС "Пакш-2". Интервью с ним в среду опубликовала газета Vilaggazdasag.

"Вместе с нашими венгерскими партнерами мы планируем построить в Венгрии Центр ядерной науки и технологий, который будет заниматься фундаментальными и прикладными научными исследованиями, профессиональной подготовкой и развитием медицинских технологий, а также производством медицинских радиоизотопов. Это поможет развитию ядерной медицины и обеспечит лидирующую роль Венгрии в этой области", - сказал он.

Агентство по атомной энергии Венгрии 1 октября продлило процедуру получения лицензии на строительство АЭС "Пакш-2" для дальнейшей оценки представленной документации с учетом рекомендаций миссии Международного агентства по атомной энергии. Мертен в этой связи отметил, что венгерский атомный регулятор "в кратчайшие сроки получит ответы на все свои вопросы", а сама процедура лицензирования не изменит изначально предусмотренных контрактом сроков реализации проекта. "Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году, второй - в 2030 году", - добавил он.

В настоящее время на АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС. В декабре 2014 года "Росатом" и венгерская компания MVM подписали контракт на строительство новых блоков станции. Планируется, что на АЭС "Пакш-2" будут построены два блока (N5 и N6) с реакторами ВВЭР-1200.