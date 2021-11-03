Опрос: более 60% предпринимателей в России вакцинировались от коронавируса

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Более 60% российских предпринимателей сообщили, что вакцинировались против коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует опрос руководителей и владельцев 7 160 компаний из 85 регионов, который провел институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

На вопрос, "вакцинировались ли вы против заболевания COVID-19", 61,5% респондентов ответили положительно, 26,1% - отрицательно. Оставшиеся 12,4% воздержались от ответа, говорится в материалах исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Также 53,9% респондентов сообщили, что перенесли коронавирусную инфекцию, еще 28,4% - не болели, 17,7% - не уверены, что болели.

Кроме того, 48% респондентов сказали, что у них вакцинировано более 75% сотрудников. Еще 20,2% - что вакцинировано более 50%. Другие 14,2% опрошенных обеспечили прививки от коронавируса менее 50% персонала, у оставшихся 17,6% предпринимателей вакцинировано не более 25%.