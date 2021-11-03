Прокачка газа в Германию по трубопроводу Ямал - Европа может возобновиться 4 ноября

ТАСС, 3 ноября. Поставки газа в Германию по трубопроводу Ямал - Европа, которые остановились в субботу, 30 октября, могут возобновиться в четверг, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

Так, в системе Gascade впервые с субботы появились данные об уточненных заявках на прокачку газа по Ямал - Европе в Германию - около 1,3 млн куб. м в час, начиная с 08:00 мск четверга. До этого момента заявки на прокачку отсутствуют.

При этом заявки на реверсные поставки из Германии в Польшу также остаются в системе, следует из данных Gascade.

Прямая прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась утром в субботу. Так, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00 мск, а после и вовсе прекратилась. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу.

В "Газпроме" заявили, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме, а "колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей".

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 млрд куб. м газа в год.