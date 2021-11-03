Мосгордума приняла законопроект о бюджете столицы на 2022-2024 годы в первом чтении

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы в среду на пленарном заседании, проходящем в онлайн-формате, одобрили проект бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в первом чтении.

Согласно проекту, доходы Москвы в 2022 году превысят 3,261 трлн рублей, расходы составят более 3,633 трлн рублей. В 2023 году доходы столицы составят 3,444 трлн рублей, расходы запланированы в размере 3,732 трлн рублей. В 2024 году данные параметры будут равны 3,637 трлн рублей и более 3,862 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2022 году составит 372 млрд рублей, в 2023 году - 288 млрд рублей, в 2024 году - 225,1 млрд рублей.

"Текущий год еще не закончен, но уже сейчас ясно, что говорить о прекращении или хотя бы о полном контроле над пандемией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией, преждевременно. Эпидемиологическая обстановка продолжает оставаться нестабильной. Таким образом, формирование бюджета снова происходит в ситуации высокой степени неопределенности. Вместе с тем, в результате преодоления первых волн пандемии накоплен определенный опыт, своевременно реализованы меры государственной поддержки бизнеса и населения, сохранен уровень инвестиций в приоритетные для города инфраструктурные проекты, удалось сохранить экономический и доходный потенциал Москвы, что позволяет уверенно говорить о возможности выполнения всех расходных обязательств города", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, представляя депутатам проект бюджета.

Она отметила, что предметом рассмотрения в первом чтении являются основные характеристики бюджета города: общий объем доходов, расходов, дефицит, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований, программы государственных внутренних и внешних заимствований и государственных гарантий города. "Бюджет сформирован на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы, который предусматривает восстановление экономики в текущем году и устойчивые темпы экономического роста в следующие три года. Рост валового регионального продукта прогнозируется на уровне 3% ежегодно. Со стабильным ростом прогнозируется и другие экономические показатели, оказывающие влияние на доходный потенциал города: инвестиции в основной капитал, промышленное производство, номинальная заработная плата", - сказала Зяббарова.

Руководитель столичного департамента финансов добавила, что по итогам текущего года доходы бюджета оцениваются в объеме 3,1 трлн рублей. Ожидается, что рост к прошлому году составит около 20%. "В настоящее время высокий восстановительный рост доходов бюджета завершен. В предстоящие три года ежегодное увеличение доходной части будет происходить более умеренными темпами: в 2022 году - 5,2%, и 5,6% - в следующие два года", - сказала Зяббарова.

Как сообщил ТАСС председатель столичного парламента Алексей Шапошников, предварительно законопроект прошел обсуждение в профильных комиссиях столичного парламента, было принято решение рекомендовать его принять в первом чтении, но у депутатского корпуса есть свои предложения и поправки, которые будут проработаны ко второму чтению.

Статьи расходов

"Этот бюджет социально ориентированный, инвестиционный, программный. Более 90% его расходной части будет направлено на реализацию городских программ развития здравоохранения, образования, культуры, транспортной системы и других ключевых направлений, <…> 53,3% бюджета Москвы, а это 1,9 трлн рублей, в 2022 году приходится на социальные программы. Каждый третий житель столицы, а это более 4,5 млн человек, получает меры поддержки в денежной или натуральной форме", - сказал Шапошников.

Спикер уточнил, что, согласно проекту бюджета, в следующем году 411,3 млрд рублей будет выделено на поддержку старшего поколения; до 21 193 рублей в месяц вырастет минимальная московская пенсия для неработающих пенсионеров с городской доплатой; 1,5 млрд рублей будет направлено на оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны; 89,1 млрд рублей предусмотрено на поддержку семей с детьми.

"На развитие здравоохранения - более 826 млрд рублей с учетом средств Фонда обязательного медицинского страхования. Расходы на данное направление увеличатся на 65,1 млрд рублей. Значительная часть средств будет направлена на борьбу с пандемией. <…> На образование в 2022 году планируется направить 463,4 млрд рублей, это на 34,5 млрд рублей выше уровня 2021 года", - сообщил Шапошников.

Глава Мосгордумы подчеркнул, что на реализацию адресной инвестиционной программы на 2022-2024 годы планируется направить 2,686 трлн рублей. Из них в 2022 году - 866 млрд рублей, в том числе по программе реновации - 139 млрд рублей. "Эти средства, прежде всего, - новые больницы, поликлиники, детские сады, школы, дороги, новые станции метрополитена", - сказал спикер парламента.

Шапошников уточнил, что доходы столичного бюджета на 2022-2024 годы запланированы с ростом на 5,2%-5,6% ежегодно. "Увеличение будет происходить по всем основным источникам доходов, которые напрямую зависят от результатов экономической деятельности. Это важный показатель стабильности и реальных возможностей роста экономики Москвы", - резюмировал спикер.