Минпромторг разработает порядок выдачи лицензий на экспорт азотных удобрений

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ разработает механизм, определяющий порядок выдачи лицензий на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

"Минпромторг России разработает приказ, определяющий порядок выдачи лицензии на экспорт, который также будет согласован с Минсельхозом России. Затем объемы экспортных поставок азотных и сложных азотосодержащих удобрений будут распределены между компаниями. Установленные ограничения на вывоз - 5,9 млн тонн для азотных и 5,35 млн тонн для сложных удобрений - позволяют говорить, что российские компании смогут как выполнить обязательства по экспорту, так и обеспечить внутренний рынок. Отметим, что эти цифры сопоставимы с объемами экспорта за предыдущий период",- отметили в министерстве.