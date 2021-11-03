Недельная инфляция в России замедлилась до 0,21%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России с 26 октября по 1 ноября 2021 года составила 0,21%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,28%.

С начала года потребительские цены выросли на 6,52%. В годовом выражении инфляция на 1 ноября 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,41%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на гречневую крупу - на 1,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, рис - на 0,8%, печенье - на 0,7%, сливочное масло - на 0,6%, пшеничную муку, хлеб, пшено, макаронные изделия - на 0,5%, говядину, вареные колбасы, сосиски, сардельки, мясные консервы, овощные и фруктово-ягодные для детского питания, маргарин, вермишель, шоколадные конфеты - на 0,4%, молоко и жирный творог - на 0,3%, сметану, сухие молочные смеси для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, свинину, мороженую рыбу и соль - на 0,1%.

Цены на масло подсолнечное в среднем по России выросли на 0,2%, при этом в 46 субъектах РФ - на 0,1-2,7%.

По данным Росстата, яйца куриные в среднем по стране подорожали на 1,8%, в том числе в 56 субъектах РФ - на 0,2-3%, в 17 субъектах - на 3,1-6,1%. Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,9%, в том числе в 44 субъектах РФ - на 0,1-1%, в 26 субъектах - на 1,1-3,4%. Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,6%, в том числе в 50 субъектах РФ - на 0,1-1%, в 18 субъектах - на 1,1-3,4%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,7%, в том числе огурцы подорожали на 9,7%, помидоры - на 5,3%, картофель - на 1,4%. В то же время подешевели репчатый лук - на 0,6%, яблоки - на 0,5%, морковь - на 0,3%. Цены на сыры сычужные снизились на 0,3%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: корвалол и метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,6%, поливитамины без минералов отечественные, левомеколь - на 0,5%, бромгексин, аллохол, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,2%, валидол - на 0,1%. Цены на комбинированные анальгетики и нимесулид снизились на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: сухие корма для домашних животных - на 0,9%, хозяйственное мыло - на 0,8%, спички - на 0,5%, туалетное мыло - на 0,3%, пеленки для новорожденных, подгузники детские, пасты и зубные щетки - на 0,2%, стиральные порошки, гигиенические прокладки - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на телевизоры и электропылесосы - на 0,6%, майки, мужские футболки - на 0,3%, джинсы и футболки для детей - на 0,2%, легковые автомобили, отечественные сигареты с фильтром, мужские носки, спортивные костюмы для детей - на 0,1%.

Цены на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты снизились на 1%, металлочерепицу - на 0,4%, смартфоны, женские колготки, кроссовки для детей - на 0,1%. Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,2%, дизельное топливо - на 0,6%.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 6,5%, путевок в санатории - на 0,7%, дома отдыха, пансионаты - на 0,2%.

Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем увеличились на 0,4%.

Годовая инфляция

Годовая инфляция в России в октябре ускорилась до 8,13% против 7,4% в сентябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,11%. Продовольственные товары в октябре подорожали на 2,17% по сравнению с сентябрем и на 10,89% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 0,78% и на 8,17% соответственно. Стоимость услуг в октябре в месячном выражении выросла на 0,01% и на 4,36% в годовом.

В октябре наблюдался прирост цен на огурцы - на 48,7%, помидоры - на 43,8%, картофель - на 15,5%, апельсины - на 10,7% и бананы - на 5,8%. При этом подешевели лимоны - на 14,9%, яблоки - на 5%, лук репчатый - на 2,4%, виноград - на 1,9%, морковь - на 1,8% и капуста белокочанная - на 0,2%.

По данным статистики, цены на огурцы в пяти субъектах РФ выросли на 3,1-20%, в 24 субъектах - на 20,1-45%, в 31 субъекте - на 45,1-60%, в 25 субъектах - на 60,1-93,9%. Цены на помидоры в девяти субъектах РФ выросли на 1,2-20%, в 36 субъектах - на 20,1-50%, в 27 субъектах - на 50,1-70%, в девяти субъектах - на 70,1-83%, в трех субъектах - в 1,9-2,1 раза. В Камчатском крае помидоры стали дешевле на 1%.

Лекарства и непродовольственные товары

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в октябре подорожали в среднем на 0,3%. В том числе цены на ацетилсалициловую кислоту выросли на 3,5%, глицин - на 1,5%, нитроглицерин, панкреатин, индапамид, ксилометазолин, винпоцетин, гипотиазид, ибупрофен - на 0,7-1%, лоперамид, амброксол, цефтриаксон, амлодипин, дротаверин, верошпирон, умифеновир (арбидол), колекальциферол (витамин Д3), омепразол - на 0,4-0,6%. Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой - на 4,7%, эналаприл - на 2,4%, эликвис, супрастин, хлоргексидин, осельтамавир номидес - на 0,1-0,9%.

Цены также выросли на спички - на 2,5%, мыло туалетное - на 1,7%, мыло хозяйственное, салфетки влажные - на 1,2%, бумагу туалетную, бумажные столовые салфетки - на 1%, дезинфицирующие средства для поверхностей - на 0,9%, подгузники детские - на 0,8%, бензин автомобильный, дизельное топливо, пеленки для новорожденных, прокладки гигиенические, мыло туалетное жидкое, пасты и щетки зубные, порошки стиральные, антисептики для рук, сухие корма для домашних животных выросли на 0,2-0,7%.Снижение цен наблюдалось на газовое моторное топливо - на 3,3%, санитарно-гигиенические маски - на 0,6%.

Кроме того, увеличились цены: на уголь - на 3,1%, легковые автомобили отечественные новые и импортные подержанные, мониторы для настольного компьютера, телевизоры, электропылесосы, конструкторы детские пластмассовые, перчатки из натуральной кожи, бумажные носовые платки, лопаты садовые, свежесрезанные цветы, отдельные виды одежды, обуви, трикотажных изделий, мебели, посуды, парфюмерно-косметических товаров - на 1-1,9%.

Цены на услуги

В октябре зафиксирован рост стоимости услуг туризма. Так, проживание в хостелах и гостиницах 2-3 звезды подорожало от 0,4% до 5,5%, билеты в музеи и на выставки - на 1,8%, театры - на 1,6%, кинотеатры - на 0,4%. В то же время снизились цены на путевки в Турцию - на 13,5%, в ОАЭ - на 3,9%, санатории и дома отдыха, пансионаты - соответственно на 2,3% и 1,4%, а также экскурсионные туры по России - на 2,1%, автобусные экскурсии - на 0,5%, проживание в гостиницах 1, 4, 5 звезд, мотелях - на 0,4-0,5%.

В группе услуг пассажирского транспорта снизились цены на проезд на железнодорожном транспорте - на 5,2%, в том числе на проезд в различных типах вагонов в поездах дальнего следования - от 4,6% до 7,3%.

Из прочих наблюдаемых услуг подорожали: отправка простой посылки внутри России - на 2,3%, лечение кариеса - на 1,1%, удаление зуба - на 1%, устная консультация юриста по семейным вопросам, ксерокопирование документа - на 0,9%, дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях - на 0,8%, первичный консультативный прием у врача специалиста, прививка животного - на 0,7%.

В новость была внесена правка (19:37 мск) - уточнены данные по годовой инфляции: ускорилась до 8,13%.