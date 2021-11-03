Бензин в России в среднем подорожал за неделю на 12 копеек

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 26 октября по 1 ноября 2021 года выросли на 12 коп. и составили 49,31 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 11 коп. - до 46,37 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 11 коп. - до 50,17 руб. за литр, стоимость бензина Аи-98 также возросла на 14 коп. - до 58,05 руб. за литр.

Дизельное топливо подорожало на 28 коп. - до 51,3 руб. за литр.

Цены в регионах

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 70 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Магадане - на 0,8%, Абакане и Чите - на 0,7%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,3%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Рязани - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 45,4 до 47,19 руб., марки Аи-95 - от 50,09 до 54,59 руб., марки Аи-98 - от 55,88 до 60,79 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 44,8 до 46,85 руб., марки Аи-95 - от 48,6 до 50,95 руб., марки Аи-98 - от 57,9 до 59,9 руб. за литр.

Цены в октябре

Цены на бензин в РФ в октябре 2021 года увеличились на 0,62%, что в 1,8 раз меньше уровня инфляции (1,11%).

С начала года по октябрь включительно стоимость бензина на АЗС выросла на 5,74%, что также ниже инфляции в 6,34%.

В годовом исчислении цена бензина возросла на 7,09% при инфляции за аналогичный период на уровне 8,13%.