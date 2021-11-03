ТАСС, 3 ноября. Тюменский нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга России, что позволит его участникам получить дополнительную поддержку из федерального бюджета. Об этом сообщил в среду на своей официальной странице в Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Тюменский нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга России. Это большая победа всех предприятий - участников кластера. Итог их совместной работы. На сегодня это уже 50 организаций, причем не только из Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, а со всей страны", - написал губернатор.

Он уточнил, что попадание в реестр позволит участникам кластера получить дополнительную поддержку из федерального бюджета: до 300 млн рублей на реализацию совместных проектов, результатом которых станет импортозамещение. В настоящее время предприятия территории занимаются выпуском продукции нефтегазодобычи, производством машин, оборудования, приборов, необходимых для нефтегазовой отрасли, а также оказывают сервисные услуги.

"На предприятиях - участниках кластера на территории Тюменской области и Ямала организовано более 6,6 тыс. рабочих мест, а совокупная выручка компаний уже сейчас составляет почти 250 млрд рублей", - добавил глава региона.

В октябре 2019 года сообщалось, что "Газпром нефть", правительство Тюменской области и Ассоциация нефтегазосервисных компаний заключили соглашение о создании регионального нефтепромышленного кластера. Документ подписали председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Ассоциации нефтегазосервисных компаний Владимир Борисов.