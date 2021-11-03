Власти Москвы рассказали, сколько экономят освобожденные от налога на прибыль IT-компании

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Освобожденные от налога на прибыль IT-организации в Москве суммарно сэкономят до 20 млрд рублей ежегодно. Об этом сообщила в среду министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

"С текущего года организации, ведущие свою деятельность в IT-отрасли и занимающиеся разработкой программного обеспечения, созданием баз данных, имеют право воспользоваться региональной ставкой в размере 0% по уплате [налога на прибыль] в городской бюджет. Суммы выпадающих доходов на 2022-2024 годы нами оцениваются в 15-20 млрд рублей ежегодно. С одной стороны, для бюджета Москвы - это выпадающие доходы по налогу на прибыль, но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что эти средства, сэкономленные на уплате налога на прибыль в городской бюджет, остаются в отрасли и служат источником инвестиций", - сказала Зяббарова в ходе заседания Мосгордумы.

Она добавила, что поступления от IТ-сектора по текущему году серьезно возрастают. "За 9 месяцев <...> общие поступления от сектора IТ-технологий увеличились на 6,6%, а если взять налог на доходы физических лиц, то на 24% возросли платежи по сравнению с 2020 годом. То есть мы считаем, что средства, сэкономленные на уплате налога на прибыль, как раз идут на расширение производства, на набор новых сотрудников, на увеличение фондов оплаты труда в этой отрасли. Поэтому влияние этого налогового изменения в целом для бюджета Москвы мы оцениваем как положительное", - заключила Зяббарова.