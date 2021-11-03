Кабмин рассматривает меры на рынке топлива для сохранения стабильной ситуации в 2022 году

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Темпы роста цен на АЗС России к середине IV квартала находятся в рамках расчетной инфляции, но для сохранения стабильности в 2022 году на рынке правительство рассматривает ряд новых мер. Об этом говорится на сайте кабмина по итогам стратегической сессии по текущей ситуации на топливном рынке РФ.

На совещании вице-премьер Александр Новак, в частности, поручил проанализировать работу демпфера на бензин и дизель и рассмотреть целесообразность его корректировки на 2022 год, а также рассмотреть возможность дальнейшего увеличения биржевых нормативов по бензину и дизельному топливу на 1 процентный пункт.

"В части моторных топлив было решено продолжать мониторинг ситуации на топливном рынке, в том числе в его биржевом звене, для рассмотрения целесообразности дальнейшего увеличения биржевых нормативов по бензинам и дизельному топливу на 1% для каждого из их типов. Кроме того, по поручению Александра Новака будет проведен дополнительный анализ работы топливного демпфера для бензинов и дизельного топлива и рассмотрена целесообразность его корректировки на 2022 год", - говорится в сообщении.