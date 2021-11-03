Израильская NSO Group намерена добиваться отмены ее внесения в черный список Минторга США

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Израильская корпорация NSO Group, разработавшая и обслуживающая шпионскую программу Pegasus, заявила, что будет добиваться отмены решения Министерства торговли США о ее внесении в список структур, вовлеченных во вредоносную деятельность в киберпространстве.

"NSO Group обескуражена этим решением, учитывая, что наши технологии направлены на поддержку интересов и политики национальной безопасности США, предотвращение терроризма и преступности, а потому мы будем выступать за отмену этого решения", - цитирует в среду газета The Times of Israel заявление компании.

В NSO Group добавили, что "с нетерпением ждут возможности предоставить полную информацию" американской стороне о своих "самых строгих в мире программах по соблюдению и защите прав человека, основанных на американских ценностях". В заявлении утверждается, что эта позиция "уже неоднократно приводила к прекращению контактов с правительственными учреждениями, которые злоупотребляли продуктами" компании.

В среду Министерство торговли США включило в свой список структур, "вовлеченных в деятельность, противоречащую интересам в сфере национальной безопасности или внешней политики США", четыре компании: израильские NSO Group и Candiru, российскую Positive Technologies и сингапурскую Computer Security Initiative Consultancy. В заявлении американского ведомства уточняется, что израильские корпорации были внесены в список "в связи со свидетельствами того, что они разрабатывают шпионские программы и снабжают ими правительства других стран". Данные программы якобы "используются вредоносным образом в отношении чиновников, журналистов, бизнесменов, активистов, ученых и сотрудников посольств".

18 июля базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования, в которых утверждается, что ряд стран мог вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской коммерческой троянской программы для мобильных телефонов Pegasus. Как сообщила британская газета The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании, целями слежки могли быть руководители международных организаций, правительств и государств, в том числе президент Франции.

В NSO Group утверждают, что право на использование Pegasus предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей, которое должно выдаваться отдельно в каждом конкретном случае для борьбы с преступностью и терроризмом.