Самолет "Байкал" может пополнить парк "Комиавиатранса" и заменить Ан-2

СЫКТЫВКАР, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми прорабатывает планы по приобретению самолета "Байкал" 901 ЛМС. Это воздушное судно могут заменить в регионе Ан-2. "Байкалы" мощнее, экономичнее, с минимальными требованиями к взлетно-посадочной полосе, сообщил в среду глава республики Владимир Уйба.

"Подробнее об обновлении парка воздушных судов "Комиавиатранса". Речь о планах по приобретению "Байкала" 901 ЛМС (легкий многоцелевой самолет). Это новейшая российская разработка Уральского завода гражданской авиации совместно с МАИ, выполненная по заданию Минпромторга РФ для замены Ан-2. Завершены летные испытания, сейчас в Воронеже начата сборка", - сообщил Уйба в своем Telegram-канале.

Как отметил руководитель региона, у нового самолета, который в три раза мощнее Ан-2, экономичнее стоимость полетного часа. В салоне дюжина мест - вместимость оптимальна с учетом того, что предстоит обслуживать маршруты внутри республики из Сыктывкараа в Ижму, Усть-Цильму, Усогорск, Усинск. Разбег для взлета и посадки требуется минимальный, поэтому полосы в небольших муниципалитетах подойдут. Кроме того, не требуется бетонное основание, достаточно грунтовки, поэтому в селе Ижме достаточно будет лишь обновить полосу. Прогнозируя скромный пассажиропоток, аэропортовый комплекс подойдет не стационарный, а быстровозводимый, модульный.

"Поручил кабмину посчитать затраты и на создание аэродромной инфраструктуры на Удоре и в Усть-Куломе. В советские времена воздушное сообщение было налажено. И сейчас окажется востребованным. Это очередные наши шаги по развитию малой авиации. Без нее невозможно говорить о повышении комфорта жизни людей. Кроме того, те регионы, где все в порядке с малой авиацией, привлекательней для инвесторов и бизнеса", - написал глава Коми.

Ранее, 28 ноября, Госсовет Коми утвердил изменения в бюджет региона, согласно которым 100% региональной авиакомпании "Комиавитранс" будет выделено из бюджета республики 1,8 млрд рублей, чтобы сохранить предприятие, где занято 1 700 сотрудников. Это единственная компания, которая выполняет убыточные авиарейсы внутри региона на дотации из республиканского бюджета. Как сообщал ранее депутатам гендиректор "Комиавиатранса" Юрий Скрипин, у предприятия накопилось около 4,5 млрд рублей долгов по налогам, зарплате, лизинговым платежам за приобретенные ранее воздушные суда, перед поставщиками, а также долги по займам. Проблема накапливалась несколько лет и усугубилась в этом году, потому что предприятие потеряло несколько выгодных контрактов из-за нестабильного финансово-экономического положения.