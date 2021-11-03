Экспорт азотных удобрений будет ограничен с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Ограничения на экспорт из РФ азотных и сложных азотосодержащих удобрений вводятся на период с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года включительно. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации.

"Установить с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года включительно количественное ограничение на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, удобрений азотных <…> в объеме 5,9 млн тонн и удобрений, содержащих 2 или 3 питательных элемента - азот, фосфор и калий <…>, в объеме 5,35 млн тонн", - указано в постановлении.

Как следует из документа, квота на экспорт азотных удобрений должна быть распределена между производителями до 25 ноября. Ранее в среду Минпромторг сообщил, что разработает порядок выдачи лицензий на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений, согласует его с Минсельхозом.

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство вводит на полгода ограничения на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений, чтобы не допустить подорожания продуктов. Премьер уточнил, что для азотных удобрений ограничения установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных - не более 5,35 млн тонн. По словам главы правительства, рост цен на природный газ уже вызвал негативные последствия на мировых рынках, что может отразиться и на России. В частности, как отметил Мишустин, цена газа занимает существенную часть в стоимости производства минеральных азотных удобрений.