Авиакомпания "Победа" выступила против QR-кодов для покупки авиабилетов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" выступил против введения QR-кодов для покупки авиабилетов, но поддержал введение кодов при регистрации и их проверку перед полетом. Об этом журналистам сообщил официальный представитель лоукостера. Ранее в среду Хабаровский край и Камчатка сообщили о введении QR-кодов при полетах внутри регионов.

"Мы всецело поддерживаем запрет на осуществление регистрации и полета без QR-кода: человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через 2-3 месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета, - сообщил представитель. - А вот если введут требование наличия QR-кода для покупки авиабилета, то это и нарушит права граждан (те, кто решится вакцинироваться перед полетом, будут вынуждены покупать билеты накануне вылета и, соответственно, платить больше), и не достигнет цели противодействия распространению вируса (человек с действующим QR-кодом сможет купить билет на дальнюю дату, когда его прививочный сертификат уже не будет действовать)".

Как ранее в среду сообщили в правительстве Хабаровского края, с 7 ноября будет введена система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, для пассажиров междугороднего общественного транспорта. При этом с 1 декабря в регионе планируется введение QR-кодов для посещения здания международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов. Заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов отметил, что QR-коды потребуются и гражданам, прилетающим в регион.

На Камчатке власти с 23 ноября планируют вводить QR-код как для межмуниципиальных перевозок наземным транспортом, так и для воздушного транспорта. В пресс-службе главы региона уточнили, что с 23 ноября QR-код будет необходим для перелетов внутри Камчатки (из Петропавловска-Камчатского в село Мильково, поселки Эссо, Усть-Камчатск, Октябрьский и Ключи).