Сбербанк договорился о продаже европейских "дочек"

ТАСС, 3 ноября. "Сбербанк Европа" договорился с рядом инвесторов о продаже дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"3 ноября 2021 года Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания Группы Сбербанк, подписал соглашение с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarország Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.) с совокупными активами €7,329 млрд, 162 филиалами и около 600 000 клиентов (на конец 2020 г.)", - указано в сообщении.

Общая сумма сделки составит порядка €500 млн, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного "Сбером". Одобрение сделки ожидается в 2022 году.

"Sberbank Europe AG принял решение сократить присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели. Сбербанк Чехия (Sberbank Czech Republic) останется во владении Sberbank Europe AG и продолжит работать по текущей бизнес-модели", - отмечается в сообщении.

Покупатели дочерних банков Сбербанка широко представлены в регионе и обладают четким видением будущего развития. "Они нацелены на поддержание дальнейшего роста банков и обеспечение такого же высокого качества услуг для клиентов", - отмечает Сбербанк.

"Сбер" ожидает нейтральный финансовый результат и незначительное влияние сделки на нормативы достаточности капитала в Консолидированной финансовой отчетности Группы.