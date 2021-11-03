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Заявление Минторга США не изменит планы Positive Technologies по выходу на публичный рынок

Это не является информацией о новых санкциях, подчеркнули в компании

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Заявление Минторга США не является информацией о новых санкциях, планы российской IT-компании Positive Technologies по выходу на публичный рынок не изменятся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сообщение Минторга США не является информацией о новых санкциях, и сейчас мы не ощутили практически никаких экономических последствий и не будем менять никаких своих планов по развитию бизнеса, выпуску новых технологий или, в частности, нашему выходу на публичный рынок", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что геополитика не должна являться преградой технологическому развитию общества.

3 ноября Минторг США включил Positive Technologies, две израильские и одну сингапурскую фирму в список структур, "вовлеченных в деятельность, противоречащую интересам в сфере национальной безопасности или внешней политики США". В их отношении действуют различные ограничения в сфере экспорта.

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