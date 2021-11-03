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Кабмин утвердил новую редакцию перечня доходов, с которых удерживаются алименты

Теперь их могут удерживать также с доходов самозанятых граждан

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило новую редакцию перечня видов зарплат и других доходов, с которых могут удерживаться алименты на несовершеннолетних детей. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей", - говорится в постановлении. Министерству труда и соцзащиты РФ совместно с Минфином и другими органами власти поручено давать разъяснения по применению данного перечня.

Новый документ заменил предыдущую редакцию перечня, который был принят в 1996 году (последние поправки в него вносились в 2019 году).

В основном новый перечень повторяет предыдущий. Как и ранее, удержание алиментов производится с различных видов зарплат (денежного вознаграждения, содержания) как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, с гонораров, пенсий, стипендий, пособий и других выплат, а также с денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. При этом меняется ряд формулировок. В частности, добавлены пункты о том, что алименты могут удерживаться с доходов самозанятых граждан (отдельный налоговый режим для них появился в РФ в 2019 году) и со средств, полученных от налоговых вычетов.

В июле этого года Минтруд разместил на портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) проект нового перечня доходов, с которых удерживаются алименты. В пояснительной записке отмечалось, что разработка документа связана с необходимостью корректировки наименования такого вида доходов как стипендия.

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