Министры ОПЕК+ обсудят план увеличения добычи нефти на 0,4 млн б/с в декабре

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Министры стран нефтяного соглашения ОПЕК+ соберутся на очередную онлайн-встречу, чтобы решить, сохранить ли темпы увеличения добычи нефти на 400 тыс. б/с и в декабре. И хотя этот план уже подвергся критике со стороны крупнейших потребителей, прежде всего США, за слишком высокие цены на нефть, он имеет все шансы быть одобренным. Многие министры ОПЕК+ в преддверии встречи уже высказались за то, что в зимний сезон рынку больше не понадобится.

Ноябрьская встреча - одна из серии переговоров ОПЕК+, которые министры стран альянса ежемесячно проводят с весны прошлого года, чтобы регулировать объем нефтяного предложения в ручном режиме. По регламенту ОПЕК+ план действий на предстоящий месяц обсуждают сначала министры мониторингового комитета ОПЕК+, который состоит только из восьми стран, участвующих в соглашении. Затем мониторинговый комитет может рекомендовать всем странам соглашения принять те или иные действия на рынке нефти.

Путь к звездам

Беспрецедентные объемы сокращения добычи в течение почти девяти месяцев с мая 2020 года привели к тому, что цены нефти на фоне восстановления потребления достигли трехлетних максимумов. На прошлой неделе стоимость Brent превысила $86 за баррель. И, по мнению аналитиков Goldman Sachs, до конца года она может достичь $90 за баррель из-за нарастающего дефицита на рынке нефти.

Такая ситуация вызывает недовольство крупнейших потребителей нефти, таких как США, Индия, которые уже неоднократно критиковали ОПЕК+ за недостаточно быстрые темпы восстановления добычи нефти. Так, президент США Джо Байден связал рекордные цены на топливо не только с влиянием пандемии, но и "отказом России и стран ОПЕК добывать больше нефти". Байден также отметил, что США могут предпринять ответные действия, но раскрывать их сути не стал.

Впрочем, сами нефтеэкспортеры уже заверили, что перегрева рынка не допустят, так как дестабилизация рынка вредит интересам всех сторон. Более того, политика ОПЕК+ уберегла рынок нефти от ценовых шоков, которые наблюдаются сейчас на рынках газа и угля, напоминал на Энергонеделе в Москве в середине октября министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. Он также предупреждал о том, что рынок нефти еще хрупок и риск переизбытка предложения в 2022 году достаточно силен.

Его слова фактически уже поддержали несколько стран - участниц соглашения, таких как Кувейт, Ирак, Ангола, Казахстан и Азербайджан, которые высказались за необходимость придерживаться принятого плана по увеличению добычи нефти не более чем на 400 тыс. б/с в месяц. Вице-премьер РФ Александр Новак также говорил о том, что министры ОПЕК+ исходят из того, что "график восстановления добычи нефти, который подписан, должен соблюдаться". По его словам, со спросом есть некоторая неопределенность, "он может снизиться", так как впереди "низкий зимний сезон и возникают новые волны распространения коронавируса".

Месяц назад, на встрече 4 октября, министры ОПЕК+, несмотря на внешнее давление, сохранили план увеличения добычи нефти на 400 тыс. б/с. Таким образом, в ноябре страны ОПЕК+ будут сокращать добычу нефти на 4,159 млн б/с к базовому уровню. Россия в ноябре по этим договоренностям должна добывать 9,913 млн б/с, столько же - Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим производителем нефти в ОПЕК.