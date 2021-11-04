Источник: медрегулятор США не сомневается в верности данных для одобрения вакцины Pfizer

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) полностью уверено в верности данных, использовавшихся при одобрении вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. Об этом сообщил ТАСС в среду источник, знакомый с деталями процесса одобрения.

"В FDA уверены в верности данных, которые использовались при одобрении вакцины, разработанной американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Никаких сомнений нет", - сказал собеседник.

Официально в FDA не стали комментировать заявления относительно возможности фальсификации данных. От комментариев также отказались представители федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), которые одобряют использование препаратов.

Ранее британский научный журнал BMJ на основании собственного расследования сообщил, что клинические испытания вакцины от Pfizer проводились с нарушением научных норм и процедур, в том числе допускались фальсификация данных, раскрывалась личность добровольцев и скрывались негативные побочные эффекты. В журнале провели расследование после того, как с редакцией связалась Брук Джексон - бывший региональный руководитель компании Ventavia Research Group, помогающей Pfizer проводить клинические испытания. Джексон рассказала, что ее уволили в сентябре 2020 года после того, как она неоднократно докладывала в головное отделение компании о массовых нарушениях.