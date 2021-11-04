NYT: Google планирует возобновить сотрудничество с Пентагоном

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Корпорация Google планирует вновь начать работать с Пентагоном в технологической сфере. Об этом в среду сообщила газета The New York Times.

По сведениям ее источников, спустя три года после массового протеста сотрудников Google и последовавшего за ним выхода из совместной с военными программы по искусственному интеллекту, которая могла использоваться для уточнения целей ударов беспилотников, компания намерена участвовать в новом тендере Пентагона по предоставлению услуг в области облачных вычислений.

Ранее американские военные отказались от проекта облачных вычислений JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) стоимостью около $10 млрд и длительностью 10 лет, на который претендовали корпорации Microsoft и Amazon, объяснив это тем, что заложенные в него характеристики уже не отвечают актуальным требованиям. Точная сумма нового предложения американских военных пока неизвестна, однако, по данным The New York Times, оно будет рассчитано на вдвое меньший срок.

По информации издания, новый технологический тендер позволит Google вернуться в сферу военных контрактов, которую в его отсутствие пытались освоить конкуренты из Microsoft и Amazon. Отмечается, что во вторник глава подразделения облачных технологий Google Томас Куриан встретился с несколькими высокопоставленными представителями Пентагона, в том числе с начальником штаба ВВС США Чарльзом Брауном.

В октябре 2019 год Пентагон объявил корпорацию Microsoft победителем контракта по предоставлению услуг в сфере удаленных вычислений на $10 млрд. В январе 2020 года компания Amazon обратилась в суд с просьбой приостановить исполнение контракта до завершения рассмотрения претензий ее главы Джеффа Безоса к этой сделке. По мнению компании, на итоговое решение повлияла позиция Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, который рассматривал основателя Amazon Безоса в качестве своего политического противника. Суд в США 13 февраля 2020 года постановил приостановить исполнение контракта.